На бульваре Вавилова в Энгельсе застрелили мужчину
Следователи разбираются в преступлении
Фото СУ СКР Саратовской области
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В поселке Новопушкинское Энгельса в субботу ночью, 27 апреля, застрелили мужчину.
- Местные жители нашли во дворе дома №10/1 по бульвару Вавилова труп 53-летнего мужчины с огнестрельными дробовыми ранениями на правом боку, правой и левой руках и в теменной области справа и сообщили в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Фото СУ СКР Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU