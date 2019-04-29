На бульваре Вавилова в Энгельсе застрелили мужчину

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-29T15:40:16+03:00

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В поселке Новопушкинское Энгельса в субботу ночью, 27 апреля, застрелили мужчину.

- Местные жители нашли во дворе дома №10/1 по бульвару Вавилова труп 53-летнего мужчины с огнестрельными дробовыми ранениями на правом боку, правой и левой руках и в теменной области справа и сообщили в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Фото СУ СКР Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU