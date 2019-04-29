В Саратове закладка на двоих оставила друзей без свободы

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-29T13:17:51+03:00

Они не успели употребить

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Суд признал виновными 18 и 23-летнего саратовцев в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 января парни решили купить вещества в интернете. Они перевели продавцу деньги и получили адрес, где их уже ждали «соли» и «спайсы».

Парни забрали дозу, но употребить не успели, поскольку их тут же задержала полиция.

Каждому из них назначили год ограничения свободы и обязали лечь в больницу для наркозависимых.

ИСТОЧНИК KP.RU