В Саратове закладка на двоих оставила друзей без свободы
Они не успели употребить
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Суд признал виновными 18 и 23-летнего саратовцев в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 января парни решили купить вещества в интернете. Они перевели продавцу деньги и получили адрес, где их уже ждали «соли» и «спайсы».
Парни забрали дозу, но употребить не успели, поскольку их тут же задержала полиция.
Каждому из них назначили год ограничения свободы и обязали лечь в больницу для наркозависимых.
ИСТОЧНИК KP.RU