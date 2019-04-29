В Саратове освободившийся заключенный всадил гостеприимному другу нож в сердце

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-29T13:13:52+03:00

Его взяли под стражу

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Под стражу заключен 30-летний саратовец по обвинению в убийстве друга.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина только вышел из колонии и нашел приют у 35-летнего приятеля.

После совместного банкета хозяин жилища стал выгонять товарища из квартиры, на что тот ответил одним ударом ножа в сердце.

От полученного ранения гостеприимный мужчина скончался.

Подозреваемого задержали по месту жительства сотрудники Росгвардии. Он признал свою вину и отправился под стражу ждать окончания расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU