В Саратове освободившийся заключенный всадил гостеприимному другу нож в сердце
Его взяли под стражу
Изменить размер текста:
Под стражу заключен 30-летний саратовец по обвинению в убийстве друга.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина только вышел из колонии и нашел приют у 35-летнего приятеля.
После совместного банкета хозяин жилища стал выгонять товарища из квартиры, на что тот ответил одним ударом ножа в сердце.
От полученного ранения гостеприимный мужчина скончался.
Подозреваемого задержали по месту жительства сотрудники Росгвардии. Он признал свою вину и отправился под стражу ждать окончания расследования уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU