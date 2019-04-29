В Саратове задержали закладчика с полным карманом наркотиков
Сотрудники Росгвардии пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Волжском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росвардии Саратовской области, патрульная машина обратила внимание на мужчину, который испуганно шарил глазами по всем сторонам на выходе из леса на улице Хвесина.
Увидев автомобиль стражей порядка, гражданин занервничал и пустился наутек, но его поймали. Он признался, что в кармане брюк лежат запрещенные вещества.
Прибывшая следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла несколько свертков с дозой.
По предварительным данным, мужчина собирался раскидывать наркотики по городу, но теперь в отношении него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU