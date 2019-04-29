2019-04-29T13:10:16+03:00
Происшествия

В Саратове задержали закладчика с полным карманом наркотиков

Он спрятал вещество в штанах
Дарья Вострикова
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Сотрудники Росгвардии пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Волжском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росвардии Саратовской области, патрульная машина обратила внимание на мужчину, который испуганно шарил глазами по всем сторонам на выходе из леса на улице Хвесина.

Увидев автомобиль стражей порядка, гражданин занервничал и пустился наутек, но его поймали. Он признался, что в кармане брюк лежат запрещенные вещества.

Прибывшая следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла несколько свертков с дозой.

По предварительным данным, мужчина собирался раскидывать наркотики по городу, но теперь в отношении него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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