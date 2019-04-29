В Саратове на парковке гипермаркета «Лента» поймали злостного алиментщика

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-29T13:07:51+03:00

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Судебные приставы Балаковского районного отдела провели мероприятия в рамках акции «Узнай о своих долгах» на территории местного ТЦ, а также на парковке гипермаркета «Лента».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданам, которые пришли за покупками, предлагали проверить, есть ли у них долги. Если это обнаруживалось, то можно было расплатиться на месте событий.

В случае нехватки денег неплательщикам давали требования об оплате задолженности и повестки о вызове на прием.

Один из мужчин узнал, что он недоплатил на содержание своему ребенку более 400 тыс. рублей. Должник тут же сообщил о трудоустройстве на работу. Таким образом, он намерен отдавать деньги.

Имущества, которое можно взыскать, у гражданина не было.

Поэтому ему вручили повестку о явке на прием к приставу и объяснили, что будет, если он не придет. После этого мужчину отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU