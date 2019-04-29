2019-04-29T12:22:18+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина получил 15 лет колонии за развращение детей

Он под угрозами завел их в расселенный дом и совершил злодеяние
Ольга Муравлёва
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В Заводском районе Саратова осудили 54-летнего мужчину. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера над двумя детьми. Ранее мужчина уже привлекался за преступление против половой неприкосновенности.

- Днем 21 августа 2018 года злоумышленник под угрозами завел 12-летнего мальчика и 11-летнюю девочку в расселенный дом на Вологодской улице, где и совершил злодеяние. Ребята смогли убежать, насильник побежал за ними, но не догнал. Дома детишки рассказали о случившемся маме. Та пошла в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима и на десять лет запретил работать в учреждениях образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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