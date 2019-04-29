Наркоман в Балакове попался полицейским в подъезде своего дома
Мужчину осудили на два года
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В Балакове осудили 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере.
- Полиция задержала мужчину 26 ноября 2018 года в подъезде его дома. У него с собой было почти 150 граммов каннабиса, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Суд приговорил наркомана к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. К нему применили положение статьи 64 УК РФ — назначение более мягкого наказания.
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ИСТОЧНИК KP.RU