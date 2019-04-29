Панков готов сделать депутатский запрос по стокам канализации в Юбилейном

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-29T11:48:09+03:00

Он отметил, что прокуратура реагирует на замечания граждан

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Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков на встрече с журналистами в Саратове рассказал об обновлениях в партии власти и правительстве региона.

- Алексей Березовский, возможно из-за своих недоработок, покинул депутатский пост и перестал возглавлять партию в районе. Вижу, что прокуратура и мэрия проводят проверки, реагируют на замечания от людей. Готов сделать запрос по вашим замечаниям о стоках канализации в Юбилейном, никого покрывать партия не будет, — заметил Панков.

Депутату предложили назвать кандидатуру второго зампреда правительства по социальной сфере, которого пока губернатор Валерий Радаев не подыскал.

- Я не собираюсь занимать должность губернатора, и меня устраивает работа, на которую меня направили избиратели. Поэтому кого Радаев назначит зампредом по социалке — это его решение. Это ответственный участок, и сейчас Валерий Васильевич взял паузу, чтобы найти подходящего человека на эту должность, — сказал Панков.

По его мнению, человек, который ранее курировал эти направления — образование, здравоохранение — не справлялся, был не готов к должности зампреда.

ИСТОЧНИК KP.RU