На Театральной площади в Саратове высаживают новые ели
Старые спилили из-за их ветхости и угрозы людям
На Театральной площади в Саратове высаживают новые ели
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На Театральной площади в Саратове сегодня, 29 апреля, начали высаживать новые ели.
Напомним, старые 70-летние деревья спилили из-за того, что они были ветхие и создавали угрозу людям, проходившим мимо.
Свежие саженцы высотой около 3 м.
Отметим, что на площади спилили 19 хвойных деревьев и на их место планируется посадить 26 новых.
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ИСТОЧНИК KP.RU