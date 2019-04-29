СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-29T11:34:00+03:00

На Театральной площади в Саратове высаживают новые ели

Старые спилили из-за их ветхости и угрозы людям

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На Театральной площади в Саратове сегодня, 29 апреля, начали высаживать новые ели.

Напомним, старые 70-летние деревья спилили из-за того, что они были ветхие и создавали угрозу людям, проходившим мимо.

Свежие саженцы высотой около 3 м.

Отметим, что на площади спилили 19 хвойных деревьев и на их место планируется посадить 26 новых.

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ИСТОЧНИК KP.RU