2019-04-29T11:41:27+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, куда жаловаться на загрязненные родники

За каждым из них закреплен ответственный
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 апреля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся круглый стол, где обсудили, можно ли пить из родников на территории региона.

Олег Василенков, специалист отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, объяснил, что всего в населенных пунктах обследуются 150 родников, в лесах существуют еще 280 источников.

В Саратове наиболее известны на Кумысной поляне, там их насчитывается более 18 штук.

За каждым родником закреплен ответственный сотрудник, который обязан за ним ухаживать. Так, главы муниципальных образований следят за источниками, которые расположены на их территории. Раз в год они присылают отчет, сколько на месте проведено субботников.

На Кумысной поляне 12 ключей отданы в ведение студентов вузов города. Они благоустраивают их, устанавливают таблички.

Олег Василенков объяснил, что если вы вдруг приехали за водой, а там плавает мусор и бутылки, то об этом необходимо сообщить директору ГУСО «Природный парк Кумысная поляна» Виктору Буханову.

Этой весной на родниках субботники уже проводились. Так, 20 апреля в порядок привели Андреевские и Беркутовские родники.

Однако специалист заметил, что из родников сейчас пить уже нельзя, «не то что 20-30 лет назад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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