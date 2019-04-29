Николай Панков: Люди ждут обновлений

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-29T11:42:10+03:00

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На пресс-конференции в Саратове депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков прокомментировал изменения в составе правительства области.

- Люди ждут обновлений. Они одобряют смену ГФИ, руководства Саратовской областной думы и в партийной структуре, — отметил Панков.

Он считает, что перераспределение полномочий позволит повысить ответственность членов правительства.

- Никто не может отрицать, что губернатор Валерий Радаев работает с утра до вечера, посещает районы. Однако один человек не сможет вывезти весь воз, — заявил Панков.

При этом он отметил, что предыдущий глава региона Павел Ипатов за время работы даже не был в некоторых районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU