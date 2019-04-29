Николай Панков: Люди ждут обновлений
Николай Панков дал пресс-конференцию в Саратове.
На пресс-конференции в Саратове депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков прокомментировал изменения в составе правительства области.
- Люди ждут обновлений. Они одобряют смену ГФИ, руководства Саратовской областной думы и в партийной структуре, — отметил Панков.
Он считает, что перераспределение полномочий позволит повысить ответственность членов правительства.
- Никто не может отрицать, что губернатор Валерий Радаев работает с утра до вечера, посещает районы. Однако один человек не сможет вывезти весь воз, — заявил Панков.
При этом он отметил, что предыдущий глава региона Павел Ипатов за время работы даже не был в некоторых районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU