2019-04-29T11:36:44+03:00
Общество

В Саратове только четыре родника пригодны для питья

Они прошли проверку Роспотребнадзора
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 апреля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся круглый стол на тему качества воды в родниках и скважинах в черте областного центра.

Татьяна Долматова, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рассказала, что контроль за родниками проводится четыре раза в год — по два раза весной и осенью.

За первый квартал 2019 года сделано уже 18 проб, три из которых не соответствуют микробиологическим показателям. Это источники на 10-й Дачной, 6-м Динамовском проезде, 20 и около областной психбольницы.

По санитарно-химическим показателям проверку не прошли ключи на Шелковичной, 6-м Динамовском проезде, 40 и 7-м Динамовском проезде.

Долматова призналась, что жители все равно предпочитают эту воду той, что из-под крана, поскольку людей привлекают органолептические свойства воды.

Однако, если показатели неудовлетворительные, то запрещают пользоваться водой. В органы местного самоуправления выносится предложение о благоустройстве источников, после чего проводится еще один лабораторный контроль. Если он подтверждает чистоту воды, то запрет снимается. В противном случае выносится предложение установить на территории знаки, информирующие об опасности.

В целом из 150 обследуемых родников проверку прошли только четыре. Можно смело набирать воду возле монастыря на 1-й Дачной, на 8 и 9-й Дачных, а также на 11-м Динамовском проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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