2019-04-29T11:02:35+03:00
Общество

Николай Панков: Маткапитал повышает интерес к рождению детей

Депутат Госдумы отметил, что был усилен контроль за расходованием средств материнского капитала
Александр Уриевский
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Депутат Государственной думы, секретарь саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков сегодня, 29 апреля, дал пресс-конференцию.

В частности, он остановился на теме материнского капитала.

- Маткапитал пусть небольшие деньги, но позволяет разово решить жилищную проблему. И он повышает интерес к рождению детей. Мы усилили ответственность за его расходованием, чтобы все-таки эти деньги были на жилье для ребенка, — отметил Панков.

Он рассказал о своей встрече с работниками культуры, где был рассмотрен вопрос с реализацией 44-ФЗ.

- Увидел, что нет общения и совместного понимания у чиновников и творческих работников. Перед решением нужно привлекать специалистов, советоваться, как это делает Госдума, которая обсуждает с экспертами предстоящие решения, — сказал депутат.

Николай Панков затронул также ситуацию с людьми с ограниченными возможностями.

- На встречах с населением в районах все спрашивали про инвалидов: раз в несколько лет им надо было ехать подтверждать наличие инвалидности, что не выросла у него новая нога или рука. Мы посчитали, что это неправильно, и внесли изменения в закон об автоматическом продлении статуса инвалида по некоторым видам, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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