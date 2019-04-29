Николай Панков в Саратове рассказал о законе о фейковых новостях

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-29T10:36:41+03:00

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Депутат Госдумы и секретарь реготделения ЕР Николай Панков проводит встречу с главными редакторами и журналистами в Саратове.

Начал он с рассказа об изменении в режиме работы Госдумы. Пленарные заседания теперь официально начинаются с 12:00 и продолжаются до 16:00. Теперь на них не будет накладываться работа Совета думы и комитетов. Это даст возможность больше работать в регионе.

- Для тех, кто работал ранее весь день, ничего не изменилось, для остальных придется поработать. Все фракции, кроме КПРФ, проголосовали за новый распорядок работы. В думе уменьшилось количество долгов по законопроектам, которых было более 4 тыс. непринятых, отложенных, — заметил Панков.

Таким образом, уже был принят ряд важных законопроектов — об ипотечных каникулах, которые позволят людям получить отсрочку в сложных жизненных ситуациях, об индексации пенсии выше прожиточного уровня, о паллиативной помощи.

- Последняя тема вообще не поднималась ранее широко. Люди с неизлечимыми заболеваниями получили поддержку. У меня лично троюродный брат, у которого тяжелая форма онкологии, а использование болеутоляющих было ограничено. У каждого есть среди знакомых такие люди. Этот закон объединил все фракции, — рассказал Панков.

Отдельно он остановился на законе о фейковых новостях.

- Мы увидели, как государство и люди остаются беззащитными перед ложью. Как тогда информресурсы раскручивали трагедии — взрывы, пожары, другие трагедии. И большей частью накручивалась информация из-за границы, — заявил депутат. — Надо донести правдивую информацию, не ложную. С теми, кто ложную информацию несет, всегда будем дискутировать. Нельзя на ней зарабатывать, подвергать людей стрессу.

ИСТОЧНИК KP.RU