Три школы в Новоузенском районе не адаптировали сайты для инвалидов
Суд обязал учреждения исправить нарушения
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В Новоузенском районе тремя школами заинтересовалась прокуратура. Они не исполняли законы о соцзащите инвалидов.
- Учреждения не обеспечили свободный доступ к своим сайтам слабовидящим людям, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Суд обязал школы исправить это нарушение. Теперь на порталах есть гиперссылка для перехода на специальную версию.
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ИСТОЧНИК KP.RU