Три школы в Новоузенском районе не адаптировали сайты для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-29T10:10:40+03:00

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В Новоузенском районе тремя школами заинтересовалась прокуратура. Они не исполняли законы о соцзащите инвалидов.

- Учреждения не обеспечили свободный доступ к своим сайтам слабовидящим людям, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Суд обязал школы исправить это нарушение. Теперь на порталах есть гиперссылка для перехода на специальную версию.

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ИСТОЧНИК KP.RU