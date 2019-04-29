В Саратовской области двое мотоциклистов кувыркнулись в кювет

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-29T09:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 апреля, в 18:15 напротив дома №9 на Новой улице в Сосновке 46-летний водитель мотоцикла «Днепр» улетел в кювет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель и его 37-летняя пассажирка получили травмы.

Еще один случай произошел в 20:20 на 3 496 м подъездной трассы поселка Тепловский от дороги из Пугачева в Перелюб. Управление потерял 54-летний мужчина за рулем «Днепра».

Он выехал с дороги и опрокинулся, после чего водителя госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU