В Саратовской области двое мотоциклистов кувыркнулись в кювет
Они получили травмы
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Вчера, 28 апреля, в 18:15 напротив дома №9 на Новой улице в Сосновке 46-летний водитель мотоцикла «Днепр» улетел в кювет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель и его 37-летняя пассажирка получили травмы.
Еще один случай произошел в 20:20 на 3 496 м подъездной трассы поселка Тепловский от дороги из Пугачева в Перелюб. Управление потерял 54-летний мужчина за рулем «Днепра».
Он выехал с дороги и опрокинулся, после чего водителя госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU