2019-04-29T09:41:25+03:00
Происшествия

В Саратовской области сбили двух мужчин

В обоих случаях это были иномарки
Дарья Вострикова
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Вчера, 29 апреля, в 20:50 напротив дома №2в на Лесозаводской улице 31-летний водитель Mazda 6 сбил 50-летнего мужчину. Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.

Гражданин получил травмы.

Кроме того, стали известны подробности смертельного ДТП в Вольском районе.

В 21:01 на 145 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 36-летний водитель Opel Agila сбил насмерть 45-летнего пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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