В Саратовской области сбили двух мужчин
В обоих случаях это были иномарки
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Вчера, 29 апреля, в 20:50 напротив дома №2в на Лесозаводской улице 31-летний водитель Mazda 6 сбил 50-летнего мужчину. Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
Гражданин получил травмы.
Кроме того, стали известны подробности смертельного ДТП в Вольском районе.
В 21:01 на 145 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 36-летний водитель Opel Agila сбил насмерть 45-летнего пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU