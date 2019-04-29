2019-04-29T09:40:28+03:00
Общество

Балаковцы боятся утонуть в собственном подъезде

Его затопило из-за дождей
Дарья Вострикова
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Вчера, 29 апреля, балаковцы поделились в соцсетях своей боязнью утонуть.

Как сообщила Ирина Лядова в группе «Типичный Балаково», в доме №7 на Заречной улице чинят крышу.

Рабочие начали приводить кровлю в порядок, после чего ушли, не сочтя нужным огородить свои работы.

В результате из-за начавшихся дождей у горожан затопило подъезд.

Свои слова девушка подтвердила снимками.

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В комментариях к записи горожане поддержали возмущенную жительницу.

Непогода с дождем и грозой обещает вернуться в город в конце недели, поэтому возможно балаковцам опять придется бороться с затоплением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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