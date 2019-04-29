Балаковцы боятся утонуть в собственном подъезде
Его затопило из-за дождей
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Вчера, 29 апреля, балаковцы поделились в соцсетях своей боязнью утонуть.
Как сообщила Ирина Лядова в группе «Типичный Балаково», в доме №7 на Заречной улице чинят крышу.
Рабочие начали приводить кровлю в порядок, после чего ушли, не сочтя нужным огородить свои работы.
В результате из-за начавшихся дождей у горожан затопило подъезд.
Свои слова девушка подтвердила снимками.
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В комментариях к записи горожане поддержали возмущенную жительницу.
Непогода с дождем и грозой обещает вернуться в город в конце недели, поэтому возможно балаковцам опять придется бороться с затоплением.
ИСТОЧНИК KP.RU