Балаковцы боятся утонуть в собственном подъезде

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-29T09:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 29 апреля, балаковцы поделились в соцсетях своей боязнью утонуть.

Как сообщила Ирина Лядова в группе «Типичный Балаково», в доме №7 на Заречной улице чинят крышу.

Рабочие начали приводить кровлю в порядок, после чего ушли, не сочтя нужным огородить свои работы.

В результате из-за начавшихся дождей у горожан затопило подъезд.

Свои слова девушка подтвердила снимками.

.

В комментариях к записи горожане поддержали возмущенную жительницу.

Непогода с дождем и грозой обещает вернуться в город в конце недели, поэтому возможно балаковцам опять придется бороться с затоплением.

ИСТОЧНИК KP.RU