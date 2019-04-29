В Ленинском и Волжском районах Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-29T09:27:04+03:00

Ориентировочно водоснабжение подадут в 17:00 и 20:00

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В Саратове сегодня, 29 апреля, отключили водоснабжение в Ленинском районе.

- Ориентировочно до 17:00 не будет воды на Ламповой, 74, Студеной, 5а и Осенней, 6а, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также для работ Саратовского техникума отраслевых технологий и финансов до восьми вечера отключили воду на улицах: Весенняя, Соколовогорская, Загорная, Бакинская и 1-5-е Соколовогорские проезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU