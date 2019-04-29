«Единая страна — доступная среда»: Уроки доброты прошли в Саратовском районе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-29T09:38:44+03:00

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В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Красный Текстильщик» для учащихся с первого по четвертый класс в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» проходили Уроки доброты.

Урок доброты — часть программы воспитания в школе у детей чувства сострадания, помощи ближним, толерантности. Такие мероприятия дают возможность школьникам преодолеть предрассудки об инвалидах, лучше понять, как в современном мире живут дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

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Основная цель урока доброты — улучшить отношение детей к людям с инвалидностью, показать, что инвалидность не является основанием для отторжения человека, что он такой же, как и все остальные, и имеет равные со всеми права и возможности. Эти уроки помогают людям с инвалидностью лучше узнать себя и найти свое место в жизни.

При проведении классных часов была изучена литература по проблеме, продуманы вопросы для учащихся, подобраны наглядные пособия. Учащиеся разучивали стихи, подготовили сценки. Дети внимательно слушали рассказы своих классных руководителей и сами рассказывали стихи о доброте и человечности людей. Учащиеся вспоминали свои добрые дела к родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, т.е. к людям старшего поколения. Еще много теплых слов прозвучало во время классных часов. Дети с удовольствием участвовали в обсуждении темы, связанной с добротой, заботой, участием, милосердием. Судя по всему, после этих классных часов учащимся захотелось проявить участие и доброту не только к близким, но и к совершенно незнакомым людям, нуждающимся в помощи.

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- Уроки доброты проходят на территории области не первый год. Радует, что с каждым годом количество желающих принять участие в данной акции увеличивается. Данные уроки имеют очень большое значение для воспитания подрастающего поколения, от которого завтра зависит наше будущее, — отметил региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU