2019-04-29T09:01:42+03:00
Общество

В Саратовской области начало дорожать жилье

Цены за кв. м выросли по сравнению с прошлым годом
Екатерина Семенова
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В первом квартале 2019 года зафиксирован рост цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, кв. м в новостройке обойдется в среднем в 38 816,62 рубля, а на вторичном рынке — 37 450,33 рубля.

Это дороже, чем было в прошлом году, когда квартиры на первичном рынке жилья стоили в пределах 37 тыс. рублей за метр, а на вторичном — около 36 тыс. рублей. То есть по сравнению с первым кварталом 2018 года, цена на первичном рынке поднялась почти на 1,7 тыс. рублей, на вторичном — на 1,4 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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