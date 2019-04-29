Саратовские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-29T08:56:07+03:00

Изменить размер текста: A A

С 26 по 28 апреля в Ростове-на-Дону прошли всероссийские соревнования по гребному спорту «Донская регата».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в финальном заезде женских четверок распашных Анна Аксенова и Валентина Плаксина завоевали золотые медали, а Роман Ломачев взял «бронзу» в двойке распашной.

В последний день состязаний Роман Ломачев и Елизавета Крылова выиграли золотые медали в классе судов восьмерок с рулевым.

Эти соревнования были отборочными в сборную команду России для участия в чемпионате Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU