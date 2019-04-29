Саратовские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» всероссийских соревнований
Спортсмены привезли домой четыре медали
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С 26 по 28 апреля в Ростове-на-Дону прошли всероссийские соревнования по гребному спорту «Донская регата».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в финальном заезде женских четверок распашных Анна Аксенова и Валентина Плаксина завоевали золотые медали, а Роман Ломачев взял «бронзу» в двойке распашной.
В последний день состязаний Роман Ломачев и Елизавета Крылова выиграли золотые медали в классе судов восьмерок с рулевым.
Эти соревнования были отборочными в сборную команду России для участия в чемпионате Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU