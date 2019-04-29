Жители Ленинского района месяц переплачивали за мусор
Им выставляли завышенный тариф
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Прокуратура Ленинского района выявила, что председатель товарищества собственников недвижимости «Тулайкова — 12» завышал для граждан тарифы на вывоз мусора.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, жители весь январь переплачивали за эту услугу.
Внесенное прокурором в адрес председателя представление вынудило его сделать пересчет горожанам. На самого виновника завели административное дело и дисквалифицировали на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU