2019-04-29T08:54:16+03:00
Общество

Саратовский боксер стал чемпионом всероссийских соревнований

Он выиграл в категории до 69 кг
Дарья Вострикова
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В Кабардино-Балкарии прошли всероссийские соревнования класса А по боксу памяти интерконтинентального чемпиона мира по боксу Ахмата Доттуева.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Ниджат Мемедов стал лучшим в категории до 69 кг. Он выполнил норматив мастера спорта.

Еще один чемпион из Поволжья, Гасан Абдиев, завоевал бронзовую медаль среди тех, чей вес не достигает 81 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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