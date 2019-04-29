2019-04-29T08:53:15+03:00
Происшествия

В Саратове бомж-рецидивист попался на краже из дачного домика

Он во всем признался
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 апреля, в отдел полиции Волжского района с заявлением о краже обратился 53-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, ночью кто-то подобрал ключи, залез в дачный домик, расположенный в СНТ «Спутник-65», и пытался оттуда что-нибудь украсть.

По подозрению в краже задержали 59-летнего рецидивиста-бомжа, который восемь раз сидел в тюрьме. Он во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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