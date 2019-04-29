В Саратове молодой вор проник в кафе через окно и обчистил кассу

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-29T08:52:28+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу из кассы кафе, расположенного на площади Орджоникидзе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратилась 38-летняя женщина. По ее словам, кто-то отжал решетку и забрал из кассы 30 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего рецидивиста. Он во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU