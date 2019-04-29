В Саратове молодой вор проник в кафе через окно и обчистил кассу
Он забрал 30 тыс. рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу из кассы кафе, расположенного на площади Орджоникидзе.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратилась 38-летняя женщина. По ее словам, кто-то отжал решетку и забрал из кассы 30 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего рецидивиста. Он во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU