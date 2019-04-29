В Саратове рецидивист украл у матери телевизор

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-29T08:11:35+03:00

Мужчина уже не раз привлекался за кражи, мошенничество, побои и другие преступления

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова полиция вчера, 28 апреля, нашла подозреваемого в краже телевизора.

- В отдел вечером 27 апреля с заявлением пришла 58-летняя женщина и сообщила, что с утра до 14:00 из квартиры по Усть-Курдюмской улице ее 34-летний сын украл телевизор LG 37LV370S Smart TV почти за 22 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Мужчина ранее уже не раз привлекался за кражи, мошенничество, побои и другие преступления.

Полиция возбудила уголовное дело за кражу и нашла телевизор в комиссионке. Нерадивый сын признался в воровстве, его обязали явкой.

Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU