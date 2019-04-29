В Саратове рецидивист украл у матери телевизор
В Волжском районе Саратова полиция вчера, 28 апреля, нашла подозреваемого в краже телевизора.
- В отдел вечером 27 апреля с заявлением пришла 58-летняя женщина и сообщила, что с утра до 14:00 из квартиры по Усть-Курдюмской улице ее 34-летний сын украл телевизор LG 37LV370S Smart TV почти за 22 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Мужчина ранее уже не раз привлекался за кражи, мошенничество, побои и другие преступления.
Полиция возбудила уголовное дело за кражу и нашла телевизор в комиссионке. Нерадивый сын признался в воровстве, его обязали явкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU