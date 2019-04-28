Волейбольный «Протон-Саратов» официально обосновался на дне турнирной таблицы Суперлиги

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-28T20:02:34+03:00

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Саратовская женская команда «Протон-Саратов» 28 апреля в Минске проиграла матч «Сахалину» в розыгрыше мест с 9 по 12 в Суперлиге. Это поражение, в независимости от результата игры челябинского «Динамо-Метар», официально закрепляет саратовскую команду на последнем, 12 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Напомним, осенью 2018 года областная власть в лице зампреда Валентины Гречушкиной и министра спорта Александра Абросимова сделала все, чтобы сменить руководство волейбольного «Протона». В результате была создана новая команда, на которую было выделено беспрецедентное для женского волейбола в Саратове финансирование, и достигнут небывалый результат — ни одной победы в регулярном первенстве Суперлиги, последнее место даже по результатам отдельного розыгрыша за 9-12 места.

В Саратове 4 и 5 мая пройдут первые матчи, где «Протон-Саратов» сыграет с нижегородской «Спартой», которая с первого места в Высшей лиге А рвется в Суперлигу. В случае проигрыша в этом соревновании, саратовская команда опустится в более низшую лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU