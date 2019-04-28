В Вольске произошли две аварии с четырьмя легковушками и автобусом

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-28T18:18:18+03:00

Один из водителей госпитализирован с травмами

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В Вольске сегодня, 28 апреля, случилось два ДТП, причем машины столкнулись почти в одно время.

- В одной из аварий врезались друг в друга Chevrolet Lacetti, Renault Duster и Kia Sportage, во второй — рейсовый автобус и «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

В первом ДТП пострадал водитель «Лачетти» — 34-летний мужчина. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы.

ИСТОЧНИК KP.RU