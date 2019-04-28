2019-04-28T17:03:21+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» проиграл последний матч сезона «Енисею»

Игра состоялась в Красноярске в рамках сезона Лиги ВТБ
Ольга Муравлёва
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В Красноярске сегодня, 28 апреля, прошла игра между баскетбольным клубом «Енисеем» и саратовским «Автодором».

Саратовская команда проиграла последний матч этого сезона Лиги ВТБ со счетом 88:84.

«Автодор» финишировал на 11 месте в регулярном чемпионате, за пару туров до конца лишившись всех шансов на плей-офф. Это худший результат «Автодора» за последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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