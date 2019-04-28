2019-04-28T15:55:09+03:00
Общество

В Энгельсе прошел межрегиональный фестиваль-форум «Диво Приволжье»

В его рамках прошли подведение итогов конкурсов туристских проектов и короткометражных фильмов
Александр Уриевский
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В парк-отеле «Новый век» в Энгельсе вчера и сегодня, 27-28 апреля, прошел фестиваль-форум туристских ресурсов «Диво Приволжье».

- В рамках фестиваля наградили победителей конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», финала международного конкурса видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии» и конкурса короткометражек «Диво Поволжье», — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Всего в фестивале «Диво России» в 2019 году участвуют 455 из 69 регионов РФ. В Саратовской области это 152 финалиста. Также представители порядка 14 регионов побывали на гран-при ПФО «Диво Приволжье».

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

В экспертном совете конкурсов 15 человек, среди которых пять региональных экспертов и 11 приглашенных. В список входит также директор международного комитета туристических кинофестивалей Александр Каммель из Австрии, директор фестиваля FilmAT Ева Котус из Польши и другие.

Вчера, 27 апреля, прошла работа конкурсных площадок, а сегодня — 28 апреля — прошли творческие выступления, подведения итогов конкурсов и награждение победителей дипломами и статуэтками. Благодарственные письма вручили комитету по туризму Саратовской области, экспертному составу форума и партнерам мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волейбольный «Протон-Саратов» официально обосновался на дне турнирной таблицы Суперлиги
Жителям Солнечного в Саратове отключили электричество
В Вольске произошли две аварии с четырьмя легковушками и автобусом
В Балашове горит двухэтажное торгово-офисное здание
Саратовский «Автодор» проиграл последний матч сезона «Енисею»
На дороге в Вольском районе опрокинулась «Ока»
Под Саратовом водитель BMW на встречке столкнулся с двумя фурами
Вячеслав Володин рассказал о ходе работ в саратовском Предуниверсарии
Торговый центр в Саратове остался без ливневок из-за вора
Саратовец воткнул напильник в голову из-за голосов внутри
В Саратове остановились трамваи №9
Панков поздравил верующих с Пасхой
На Пасху в Саратовской области будет гроза и ливень
В ДТП под Петровском погиб 90-летний водитель Renault Logan
В Марксе сгорел плавучий дом
В саратовской канализации найдена мумия мужчины
На саратовской трассе столкнулись пять авто
В Саратове женщину придавило рухнувшим деревом
В Поливановке построят детский сад
В Саратове мужчина убил знакомого, который пустил его к себе пожить
МЧС просит саратовцев быть аккуратнее со свечами в церкви на Пасху
Забитый под завязку «Ларгус» перевернулся на трассе под Саратовом