В Энгельсе прошел межрегиональный фестиваль-форум «Диво Приволжье»
В парк-отеле «Новый век» в Энгельсе вчера и сегодня, 27-28 апреля, прошел фестиваль-форум туристских ресурсов «Диво Приволжье».
- В рамках фестиваля наградили победителей конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», финала международного конкурса видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии» и конкурса короткометражек «Диво Поволжье», — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
Всего в фестивале «Диво России» в 2019 году участвуют 455 из 69 регионов РФ. В Саратовской области это 152 финалиста. Также представители порядка 14 регионов побывали на гран-при ПФО «Диво Приволжье».
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
В экспертном совете конкурсов 15 человек, среди которых пять региональных экспертов и 11 приглашенных. В список входит также директор международного комитета туристических кинофестивалей Александр Каммель из Австрии, директор фестиваля FilmAT Ева Котус из Польши и другие.
Вчера, 27 апреля, прошла работа конкурсных площадок, а сегодня — 28 апреля — прошли творческие выступления, подведения итогов конкурсов и награждение победителей дипломами и статуэтками. Благодарственные письма вручили комитету по туризму Саратовской области, экспертному составу форума и партнерам мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU