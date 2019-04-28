Под Саратовом водитель BMW на встречке столкнулся с двумя фурами
Виновник аварии уснул за рулем
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Под Саратовом, на 5 км Вольского тракта, водитель BMW столкнулся с двумя фурами.
- Предполагается, что мужчина уснул за рулем и его вынесло на встречку, где с первым грузовиком он встретился вскользь, а со вторым — лоб в лоб, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Участники ДТП не пострадали. Водителям и пассажирке иномарке оказали помощь врачи ЦМК, от госпитализации они отказались.
На месте также работали пожарные и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU