Под Саратовом водитель BMW на встречке столкнулся с двумя фурами

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-28T13:22:06+03:00

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Под Саратовом, на 5 км Вольского тракта, водитель BMW столкнулся с двумя фурами.

- Предполагается, что мужчина уснул за рулем и его вынесло на встречку, где с первым грузовиком он встретился вскользь, а со вторым — лоб в лоб, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Участники ДТП не пострадали. Водителям и пассажирке иномарке оказали помощь врачи ЦМК, от госпитализации они отказались.

На месте также работали пожарные и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU