Вячеслав Володин рассказал о ходе работ в саратовском Предуниверсарии

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-28T12:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В интервью для ГТРК «Саратов» Вячеслав Володин рассказал о ходе строительства Предуниверсария для одаренных детей.

— Продолжается реализация другого вашего благотворительного проекта — строительства Предуниверсария для одаренных детей. Многие уже видят на Степана Разина корпус, который практически построен. Рядом начали возводить интернат. Здесь все идет по графику, по плану?

— Пока идет все по графику. Но если дом в Елшанке находится на пике работы и мы планируем его завершить в августе, то Предуниверсарий находится на стадии производства строительно-монтажных работ, с тем чтобы до конца года завершили всю строительную часть, а уже со следующего года комплектовали оборудованием, мебелью и начинали подбор коллектива Предуниверсария, учителей, набор учеников. И это будет самый ответственный период. Потому что стены важны, но учитель — главный человек в школе. От того, насколько он профессионален, насколько он сможет передать знания, насколько он будет трепетно относиться к ученикам, зависит будущее школы. Коллектив определит, насколько она будет востребована, насколько интересно в ней будет учиться. Мы сейчас уже задумываемся, как отбирать кадры, кто это будет. Думаю, что это все вопросы конца года. И работа, которая будет вестись, — если у нас с финансированием все сложится, — это скорее всего январь-февраль-март, потому что дальше коллектив будет принимать участие в отборе учеников, тех, кто хочет учиться.

Все-таки Предуниверсарий имеет свои особенности. Во-первых, это 8-9-10-11 классы: уже есть все для того, чтобы определить, хочет ли ребенок учиться, идет ли к этому, какие для этого нужны знания, какие отметки говорят об этих знаниях. Ну и есть интернат на 125 учеников — это для ребят, которые проживают вне Саратова и Энгельса. Это те возможности, которые дает Предуниверсарий. Но есть ограничения..

— Для кого будет этот Предуниверсарий?

— Для ребят, которые хотят учиться, но при этом из малообеспеченных семей. Это могут быть неполные семьи, это дети-сироты, многодетные. Еще раз подчеркну, что базовый критерий — желание учиться, но при этом нет возможности.

Будут направления, которые условно можно разделить на пять групп. В дальнейшем они будут определять профессиональную ориентацию ребенка. Это программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура.

— Перспективные направления, на будущее.

— Направления действительно перспективные, они учитывают развитие экономики. Исходя из того, что экономика будущего — это цифровая экономика, мы должны сделать все, чтобы дети получили те профессии, которые будут нарасхват, самые престижные, самые интересные, самые современные.

Мы заключаем соглашения с нашими саратовскими вузами: государственным университетом, медицинским университетом, сельскохозяйственным университетом, консерваторией, техническим университетом, чтобы обеспечить эти специализации. Будет возможность привлекать преподавателей этих вузов, чтобы знания, которые ребята будут получать, были выше, чем знания в обычной школе, ну и конечно, чтобы они были более конкурентоспособными. Речь не идет о том, что они в обязательном порядке должны учиться в саратовских вузах: они могут поступить в любой вуз, и в Москву, и в Санкт-Петербург, в любой город. Но мы все же хотим, чтобы здесь были востребованы и наши профессорско-преподавательские кадры саратовских вузов и чтобы ребенок, школьник, уже с восьмого класса был встроен в студенческую жизнь. Не случайно это место выбрано, на Степана Разина.

— Рядом с СГУ, с медицинским..

— Это все даст возможность более эффективно готовить их будущую студенческую жизнь. Ну и преподаватели, которые захотят принимать участие в подготовке будущих студентов, также будут рядом, им будет проще добираться.

Хочется, чтобы ребята, которые получат эти знания, могли себя реализовать у себя в регионе. Мы думаем еще и о том, чтобы профориентация не заканчивалась выбором вуза, а чтобы у наших ребят была профессия, востребованная на ведущих предприятиях Саратовской области. А дальше уже сам ребенок решит, где ему работать.

ИСТОЧНИК KP.RU