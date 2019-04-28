Торговый центр в Саратове остался без ливневок из-за вора
Мужчина украл их и сдал на металлолом
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В Саратове полиция нашла подозреваемого в краже ливневок у торгового центра.
- В отдел обратился начальник службы безопасности одного из ТЦ Заводского района и сказал, что обнаружил отсутствие конструкций 23 апреля. Ущерб от пропажи он оценил в 183 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Полицейские оперативно задержали 34-летнего мужчину, который признался в преступлении. Он сдал часть наворованного в пункт приема металлолома, оставшееся у него изъяли. Подозреваемому выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU