Саратовец воткнул напильник в голову из-за голосов внутри

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-28T09:49:43+03:00

Мужчина выжил и даже выписался из больницы через девять дней

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В Саратове мужчина воткнул себе в голову напильник. Он прошел через левое ухо и не задел мозг.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инструмент прошел в полумиллиметре от сонной артерии.

Отмечается, что мужчина пошел на такой поступок из-за голосов в голове, которые он хотел высвободить.

Врачи областной клинической больницы за 40 минут вытащили напильник из головы пациента. За девять дней госпитализации он поправился и выписался.

ИСТОЧНИК KP.RU