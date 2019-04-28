Саратовец воткнул напильник в голову из-за голосов внутри
Мужчина выжил и даже выписался из больницы через девять дней
Фото телеграм-канала Mash
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В Саратове мужчина воткнул себе в голову напильник. Он прошел через левое ухо и не задел мозг.
Как сообщает телеграм-канал Mash, инструмент прошел в полумиллиметре от сонной артерии.
Отмечается, что мужчина пошел на такой поступок из-за голосов в голове, которые он хотел высвободить.
Врачи областной клинической больницы за 40 минут вытащили напильник из головы пациента. За девять дней госпитализации он поправился и выписался.
ИСТОЧНИК KP.RU