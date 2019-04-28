2019-04-28T08:17:04+03:00
Общество

Панков поздравил верующих с Пасхой

Депутат Госдумы был в Свято-Троицком соборе на пасхальном богослужении
Ольга Муравлёва
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Панков был в Свято-Троицком соборе на пасхальном богослуженииПанков был в Свято-Троицком соборе на пасхальном богослужении
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил земляков со Светлым праздником Пасхи. Он участвовал в пасхальном богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе Энгельса.

- Сегодня одна из главных ночей для всех православных. С родными и близкими мы приходим в храм на пасхальное богослужение. Светлый праздник объединяет нас и пробуждает самые добрые чувства — милосердие, взаимопонимание. Так важно говорить теплые слова дорогим нам людям, помогать старшим. Поддерживать тех, кто слабей. От всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и согласия. Веря друг другу, мы всегда сможем достичь большего. Здоровья, счастья вам и вашим семьям. Христос Воскресе! — написал Николай Панков.

Он также добавил, что на пасхальном богослужении Свято-Троицкий собор Энгельса был полон людьми.

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- Трудно передать радостное и праздничное чувство после богослужения. Пусть светлый праздник Пасхи принесет в каждый дом радость, надежду и согласие, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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