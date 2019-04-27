В ДТП под Петровском погиб 90-летний водитель Renault Logan

СЕГОДНЯ 21:03 2019-04-27T21:03:59+03:00

Он не уступил дорогу УАЗу

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Днем 27 апреля в Петровском районе Саратовской области насмерть разбился в автоаварии пожилой водитель.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП произошло на 2-м километре автодороги при подъезде к Петровску.

По предварительной версии, в 12:30 водитель Renault Logan не уступил дорогу автомобилю УАЗ. 90-летний водитель иномарки был госпитализирован и скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU