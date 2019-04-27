В ДТП под Петровском погиб 90-летний водитель Renault Logan
Он не уступил дорогу УАЗу
Изменить размер текста:
Днем 27 апреля в Петровском районе Саратовской области насмерть разбился в автоаварии пожилой водитель.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП произошло на 2-м километре автодороги при подъезде к Петровску.
По предварительной версии, в 12:30 водитель Renault Logan не уступил дорогу автомобилю УАЗ. 90-летний водитель иномарки был госпитализирован и скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU