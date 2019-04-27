В саратовской канализации найдена мумия мужчины

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-27T20:05:21+03:00

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В Заводском районе Саратова обнаружена мумия мужчины.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», тело погибшего найдено в канализационном коллекторе на улице Заречная.

Очевидцы, которые обнаружили труп, позвонили в полицию. Также на место прибыли сотрудники СУ СКР им городские спасатели. Он извлекли тело на поверхность.

По предварительной версии, мужчина мог быть бомжом и проживать в коллекторе.

ИСТОЧНИК KP.RU