В саратовской канализации найдена мумия мужчины
Труп обнаружен в коллекторе очевидцами
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В Заводском районе Саратова обнаружена мумия мужчины.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», тело погибшего найдено в канализационном коллекторе на улице Заречная.
Очевидцы, которые обнаружили труп, позвонили в полицию. Также на место прибыли сотрудники СУ СКР им городские спасатели. Он извлекли тело на поверхность.
По предварительной версии, мужчина мог быть бомжом и проживать в коллекторе.
ИСТОЧНИК KP.RU