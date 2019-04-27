В Поливановке построят детский сад
27 апреля глава Саратова Михаил Исаев посетил поселок Поливановка в Ленинском районе и пообщался с жителями.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, во встрече приняли участие также , заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко, заместитель главы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова, руководители профильных структурных подразделений, представители АО «Управление отходами».
Жители высказали Михаилу Исаеву ряд просьб. В частности, отремонтировать основную дорогу, остановочные павильоны, тротуар на улице Стадионная.
Кроме этого, горожане попросили организовать на территории школы №57 спорплощадку.
Михаил Исаев поручил Максиму Сиденко рассмотреть возможность включения главной транспортной артерии поселка в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также он предложил жителям представить пожелания по организации спортивного объекта в школе.
Было озвучено, что на 9-й Дачной в этом году будет построен детский сад.
ИСТОЧНИК KP.RU