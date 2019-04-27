2019-04-27T19:11:12+03:00
Общество

В Поливановке построят детский сад

Он появится на 9-й Дачной
Екатерина Семенова
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27 апреля глава Саратова Михаил Исаев посетил поселок Поливановка в Ленинском районе и пообщался с жителями.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, во встрече приняли участие также , заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко, заместитель главы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова, руководители профильных структурных подразделений, представители АО «Управление отходами».

Жители высказали Михаилу Исаеву ряд просьб. В частности, отремонтировать основную дорогу, остановочные павильоны, тротуар на улице Стадионная.

Кроме этого, горожане попросили организовать на территории школы №57 спорплощадку.

Михаил Исаев поручил Максиму Сиденко рассмотреть возможность включения главной транспортной артерии поселка в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также он предложил жителям представить пожелания по организации спортивного объекта в школе.

Было озвучено, что на 9-й Дачной в этом году будет построен детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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