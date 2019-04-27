Забитый под завязку «Ларгус» перевернулся на трассе под Саратовом
В аварии пострадали семь человек
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Ртищевском районе Саратовской области днем 27 апреля перевернулся автомобиль «Лада Ларгус».
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на тамбовской трассе в 45 км от Ртищева.
По предварительной версии, в салоне автомобиля находились семь человек – граждане Узбекистана. Одному из них потребовалась госпитализация. Остальные, несмотря на травмы, отказались от госпитализации.
Фото Саратовской областной службы спасения
Предположительно, водитель не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU