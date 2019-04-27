Забитый под завязку «Ларгус» перевернулся на трассе под Саратовом

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-27T15:50:38+03:00

В аварии пострадали семь человек

Изменить размер текста: A A

В Ртищевском районе Саратовской области днем 27 апреля перевернулся автомобиль «Лада Ларгус».

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на тамбовской трассе в 45 км от Ртищева.

По предварительной версии, в салоне автомобиля находились семь человек – граждане Узбекистана. Одному из них потребовалась госпитализация. Остальные, несмотря на травмы, отказались от госпитализации.

Фото Саратовской областной службы спасения

Предположительно, водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU