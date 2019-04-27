2019-04-27T15:50:38+03:00
Происшествия

Забитый под завязку «Ларгус» перевернулся на трассе под Саратовом

В аварии пострадали семь человек
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Ртищевском районе Саратовской области днем 27 апреля перевернулся автомобиль «Лада Ларгус».

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на тамбовской трассе в 45 км от Ртищева.

По предварительной версии, в салоне автомобиля находились семь человек – граждане Узбекистана. Одному из них потребовалась госпитализация. Остальные, несмотря на травмы, отказались от госпитализации.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Предположительно, водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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