В Саратове мужчина убил знакомого, который пустил его к себе пожить
В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 30-летнего мужчины было обнаружено 26 апреля.
Следствие считает, что зимой 2019 года потерпевший познакомился с 35-летним мужчиной. Тот недавно вышел из мест заключения, и ему негде было жить. 30-летний гражданин предложил переехать к нему.
26 апреля они вместе распивали спиртное, и хозяин квартиры начал выгонять постояльца из дома. Бывший заключенный схватил нож и нанес обидчику удар в грудь, от которого тот скончался на месте.
Подозреваемого задержали росгвардейцы. Он признал вину, и ему было предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU