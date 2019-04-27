В Саратове мужчина убил знакомого, который пустил его к себе пожить

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-27T17:49:18+03:00

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В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 30-летнего мужчины было обнаружено 26 апреля.

Следствие считает, что зимой 2019 года потерпевший познакомился с 35-летним мужчиной. Тот недавно вышел из мест заключения, и ему негде было жить. 30-летний гражданин предложил переехать к нему.

26 апреля они вместе распивали спиртное, и хозяин квартиры начал выгонять постояльца из дома. Бывший заключенный схватил нож и нанес обидчику удар в грудь, от которого тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали росгвардейцы. Он признал вину, и ему было предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU