В Аткарске 16-летняя девочка разбилась при попытке сделать сэлфи на заброшенном здании

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-27T14:16:42+03:00

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В Аткарске при падении со здания заброшенного хлебокомбината погибла девочка.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла на улице Лермонтова, 30.

Очевидцы обнаружили тело 16-летней девочки на земле у здания. На место были вызваны медики «скорой помощи», которые констатировали смерть подростка.

По одной из версий, девочка могла нечаянно упасть с высоты при попытке сделать сэлфи. На месте работают следователи, областные спасатели и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU