2019-04-27T15:11:29+03:00
Общество

Жители Воробьевки попросили Исаева обустроить тротуар и поставить фонари

Также они просят помочь с газо- и водоснабжением
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев в субботу 27 апреля посетил поселок Воробьевка, где встретился с местными жителями. Напомним, там выделяются земельные участки под строительство жилья многодетным семьям.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, во время встречи были названы основные проблемы.

В частности, жители попросили обустроить тротуар от путепровода «Тульский» к въезду в поселок и опилить деревья вдоль дороги.

Кроме того, Михаил Исаев поручил выровнять территорию под будущее строительство внутриквартальной улицы и укрепить дорожное основание под переливной трубой от пруда.

Горожане попросили также помочь с газо- и водоснабжением, увеличить число уличных фонарей.

На решение поставленных вопросов глава Саратова дал две недели, после чего должна состояться очередная встреча с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС просит саратовцев быть аккуратнее со свечами в церкви на Пасху
Забитый под завязку «Ларгус» перевернулся на трассе под Саратовом
В Аткарске 16-летняя девочка разбилась при попытке сделать сэлфи на заброшенном здании
В Саратовской области внук до смерти забил пьянствующую бабушку
В Волге под Саратовом нашли труп мужчины в спальном мешке
Пьяный 65-летний мужчина перевернулся на мопеде под Петровском
Двое подростков перевернулись на автомобиле на Ново-Астраханском шоссе
В Балашове спасатели вытащили пьяного мужчину из сточной канавы
Главный внештатный кардиохирург Саратовской области Вадим Прелатов отмечает День рождения
Панков: Каждый шаг в работе должен быть направлен на благо граждан
В Саратовской области пьяный водитель напал на полицейских в служебном авто
В столкновении ВАЗа и Opel под Саратовом погибли оба водителя
ДТП на рельсах остановило движение трамваев №11
Сегодня в Саратове ожидается дождь и сильный ветер
Вячеслав Володин рассказал о запуске нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Мужчина в Энгельсе убил жену ради просмотра футбола
Саратовский «Сокол» возглавил турнирную таблицу ПФЛ
Напившийся мужчина уснул и не смог защитить свою девушку от изнасилования
На вручении квартир жителям бараков в Елшанке некоторые не скрывали слез
Номера квартир в новом доме в Елшанке тянул из барабана 9-летний местный житель
В Саратове мужчина нес завернутый в ковер труп