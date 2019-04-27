Жители Воробьевки попросили Исаева обустроить тротуар и поставить фонари
Глава Саратова Михаил Исаев в субботу 27 апреля посетил поселок Воробьевка, где встретился с местными жителями. Напомним, там выделяются земельные участки под строительство жилья многодетным семьям.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, во время встречи были названы основные проблемы.
В частности, жители попросили обустроить тротуар от путепровода «Тульский» к въезду в поселок и опилить деревья вдоль дороги.
Кроме того, Михаил Исаев поручил выровнять территорию под будущее строительство внутриквартальной улицы и укрепить дорожное основание под переливной трубой от пруда.
Горожане попросили также помочь с газо- и водоснабжением, увеличить число уличных фонарей.
На решение поставленных вопросов глава Саратова дал две недели, после чего должна состояться очередная встреча с жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU