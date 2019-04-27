Жители Воробьевки попросили Исаева обустроить тротуар и поставить фонари

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-27T15:11:29+03:00

Также они просят помочь с газо- и водоснабжением

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Глава Саратова Михаил Исаев в субботу 27 апреля посетил поселок Воробьевка, где встретился с местными жителями. Напомним, там выделяются земельные участки под строительство жилья многодетным семьям.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, во время встречи были названы основные проблемы.

В частности, жители попросили обустроить тротуар от путепровода «Тульский» к въезду в поселок и опилить деревья вдоль дороги.

Кроме того, Михаил Исаев поручил выровнять территорию под будущее строительство внутриквартальной улицы и укрепить дорожное основание под переливной трубой от пруда.

Горожане попросили также помочь с газо- и водоснабжением, увеличить число уличных фонарей.

На решение поставленных вопросов глава Саратова дал две недели, после чего должна состояться очередная встреча с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU