В Саратовской области внук до смерти забил пьянствующую бабушку

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-27T14:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Саратовской области мужчину подозревают в убийстве собственной бабушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, на теле 73-летней женщины обнаружены множественные травмы, которые стали причиной ее смерти.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 апреля 29-летний житель поселка Степное пришел домой, где проживал с бабушкой, и обнаружил, что она пьет. Мужчина начал отнимать у пожилой женщины бутылку и требовал, чтобы она прекратила пьянствовать. На это пенсионерка грубо и нецензурно его обругала.

Мужчина в ярости ударил ее кулаком по голове. Женщина убежала из дома, но злоумышленник догнал ее во дворе и продолжил избиение. Причем удары он наносил ногами.

После этого мужчина ушел спать. Пенсионерка была еще жива и утром стала жаловаться на плохое самочувствие, но внук проигнорировал ее слова и ушел, оставив в комнате одну. Когда он вернулся на следующий день, 24 апреля, то обнаружил труп бабушки.

Экспертиза установила, что причиной смерти является тупая травма головы, переломы 2-10 ребер слева, кровоизлияния в почки и травматический шок.

Мужчина был задержан и признал вину. Он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU