В Волге под Саратовом нашли труп мужчины в спальном мешке

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-27T13:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 27 апреля в Волге между поселками Хмелевка и Трещиха Саратовского района было обнаружено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, труп нашли рыбаки на расстоянии 2,5-3 км от берега.

На место были вызваны специалисты Областной службы спасения, которые извлекли тело из воды и доставили на берег. Оказалось, что погибший – мужчина. При этом тело находилось в спальном мешке.

Фото Саратовской областной службы спасения

Эксперты установили, что труп пробыл в воде не менее трех дней. При этом на затылке у него имеются четыре нары линейной формы. На вид погибшему 35-40 лет.

В настоящее время проводятся исследования, устанавливается личность погибшего. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР области

ИСТОЧНИК KP.RU