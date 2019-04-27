В Волге под Саратовом нашли труп мужчины в спальном мешке
Утром 27 апреля в Волге между поселками Хмелевка и Трещиха Саратовского района было обнаружено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, труп нашли рыбаки на расстоянии 2,5-3 км от берега.
На место были вызваны специалисты Областной службы спасения, которые извлекли тело из воды и доставили на берег. Оказалось, что погибший – мужчина. При этом тело находилось в спальном мешке.
Фото Саратовской областной службы спасения
Эксперты установили, что труп пробыл в воде не менее трех дней. При этом на затылке у него имеются четыре нары линейной формы. На вид погибшему 35-40 лет.
В настоящее время проводятся исследования, устанавливается личность погибшего. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.
Фото СУ СКР области
ИСТОЧНИК KP.RU