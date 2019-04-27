2019-04-27T13:02:16+03:00
Происшествия

В Волге под Саратовом нашли труп мужчины в спальном мешке

На голове погибшего имеются раны [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Утром 27 апреля в Волге между поселками Хмелевка и Трещиха Саратовского района было обнаружено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, труп нашли рыбаки на расстоянии 2,5-3 км от берега.

На место были вызваны специалисты Областной службы спасения, которые извлекли тело из воды и доставили на берег. Оказалось, что погибший – мужчина. При этом тело находилось в спальном мешке.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Эксперты установили, что труп пробыл в воде не менее трех дней. При этом на затылке у него имеются четыре нары линейной формы. На вид погибшему 35-40 лет.

В настоящее время проводятся исследования, устанавливается личность погибшего. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР области

Фото СУ СКР области

ИСТОЧНИК KP.RU

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