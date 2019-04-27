2019-04-27T10:47:50+03:00
Происшествия

В Балашове спасатели вытащили пьяного мужчину из сточной канавы

Он наполовину лежал в воде [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Балашове Саратовской области сотрудники Облспаса вытащили из сточной канавы мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, 50-летний мужчина лежал наполовину в воде.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Когда его вытащили при помощи мягких носилок, оказалось, что мужчина был сильно пьян.

Пострадавшего передали медикам «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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