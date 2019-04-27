В Балашове спасатели вытащили пьяного мужчину из сточной канавы
Он наполовину лежал в воде [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Балашове Саратовской области сотрудники Облспаса вытащили из сточной канавы мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, 50-летний мужчина лежал наполовину в воде.
Фото Саратовской областной службы спасения
Когда его вытащили при помощи мягких носилок, оказалось, что мужчина был сильно пьян.
Пострадавшего передали медикам «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU