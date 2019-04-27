2019-04-27T09:41:19+03:00
Общество

Панков: Каждый шаг в работе должен быть направлен на благо граждан

Депутат Госдумы поздравил коллег с Днем российского парламентаризма
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост с поздравлениями ко Дню российского парламентаризма.

- В День российского парламентаризма поздравляю всех коллег-депутатов и желаю всегда помнить о главном: что каждый шаг в работе должен быть направлен на благо наших граждан. Их доверие обязывает ко многому. Сейчас график работы Госдумы дает возможность больше работать в округах, встречаться с жителями. Решать их проблемы на всех уровнях власти – наша задача. Желаю успехов в депутатской работе, всегда быть на стороне людей, защищать их интересы, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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