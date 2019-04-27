2019-04-27T10:31:48+03:00
Общество

Главный внештатный кардиохирург Саратовской области Вадим Прелатов отмечает День рождения

Он почетный гражданин Саратовской области, Саратова и Петровского района
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 апреля, день рождения у Вадима Прелатова – главного внештатного кардиохирурга Саратовской области. Он родился в 1941 году.

Вадим Прелатов с 2014 года является Почетным гражданином Саратовской области, Саратова и Петровского района, а также Кубы, Грузии и Краснодарского края.

Кроме этого Вадим Прелатов – отличник здравоохранения СССР, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Ассоциации кардиоторакальных хирургов Европы, Ассоциации сердечно – сосудистых хирургов России.

Ранее он работал главным руководителем городского кардиоцентра ММУ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского», был профессором кафедры хирургии и онкологии медуниверситета.

Первым в Саратове Прелатов провел успешное аутовенозное аортокоронарное шунтирование, многоклапанное протезирование, пластические операции на митральном, трикуспидальном и аортальном клапанах, операции при врожденных пороках сердца, в том числе при тетраде Фалло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балашове спасатели вытащили пьяного мужчину из сточной канавы
Панков: Каждый шаг в работе должен быть направлен на благо граждан
В Саратовской области пьяный водитель напал на полицейских в служебном авто
В столкновении ВАЗа и Opel под Саратовом погибли оба водителя
ДТП на рельсах остановило движение трамваев №11
Сегодня в Саратове ожидается дождь и сильный ветер
Вячеслав Володин рассказал о запуске нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Мужчина в Энгельсе убил жену ради просмотра футбола
Саратовский «Сокол» возглавил турнирную таблицу ПФЛ
Напившийся мужчина уснул и не смог защитить свою девушку от изнасилования
На вручении квартир жителям бараков в Елшанке некоторые не скрывали слез
Номера квартир в новом доме в Елшанке тянул из барабана 9-летний местный житель
В Саратове мужчина нес завернутый в ковер труп