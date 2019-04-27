Главный внештатный кардиохирург Саратовской области Вадим Прелатов отмечает День рождения

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-27T10:31:48+03:00

Он почетный гражданин Саратовской области, Саратова и Петровского района

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 апреля, день рождения у Вадима Прелатова – главного внештатного кардиохирурга Саратовской области. Он родился в 1941 году.

Вадим Прелатов с 2014 года является Почетным гражданином Саратовской области, Саратова и Петровского района, а также Кубы, Грузии и Краснодарского края.

Кроме этого Вадим Прелатов – отличник здравоохранения СССР, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Ассоциации кардиоторакальных хирургов Европы, Ассоциации сердечно – сосудистых хирургов России.

Ранее он работал главным руководителем городского кардиоцентра ММУ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского», был профессором кафедры хирургии и онкологии медуниверситета.

Первым в Саратове Прелатов провел успешное аутовенозное аортокоронарное шунтирование, многоклапанное протезирование, пластические операции на митральном, трикуспидальном и аортальном клапанах, операции при врожденных пороках сердца, в том числе при тетраде Фалло.

ИСТОЧНИК KP.RU