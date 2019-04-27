2019-04-27T10:00:06+03:00
Происшествия

В Саратовской области пьяный водитель напал на полицейских в служебном авто

Его задержали после гонки по улицам
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском районе Саратовской области вынесен приговор Николаю Русяеву. Его признали виновным в пьяном вождении автомобиля и нападении на полицейского.

- При этом мужчина уже имел судимость за управление автомобиля в нетрезвом виде, – пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР.

19 января 2019 года Русяев ездил по селу Золотая Степь, будучи нетрезвым. Когда инспектор ГИБДД попытался его остановить, он скрылся. На одной из улиц мужчина бросил автомобиль, чтобы оторваться от преследования пешком, но был задержан.

Во время составления протокола в автомобиле ГИБДД Русяев начал демонстративно курить, выказывая свое пренебрежение представителю органов власти. Более того, нецензурно обругал полицейского, сделавшего ему замечание, а второго ударил локтем в левый глаз.

Приговором суда мужчину отправили в колонию строгого режима на год и два месяца. Кроме того его лишили водительских прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балашове спасатели вытащили пьяного мужчину из сточной канавы
Главный внештатный кардиохирург Саратовской области Вадим Прелатов отмечает День рождения
Панков: Каждый шаг в работе должен быть направлен на благо граждан
В столкновении ВАЗа и Opel под Саратовом погибли оба водителя
ДТП на рельсах остановило движение трамваев №11
Сегодня в Саратове ожидается дождь и сильный ветер
Вячеслав Володин рассказал о запуске нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Мужчина в Энгельсе убил жену ради просмотра футбола
Саратовский «Сокол» возглавил турнирную таблицу ПФЛ
Напившийся мужчина уснул и не смог защитить свою девушку от изнасилования
На вручении квартир жителям бараков в Елшанке некоторые не скрывали слез
Номера квартир в новом доме в Елшанке тянул из барабана 9-летний местный житель
В Саратове мужчина нес завернутый в ковер труп