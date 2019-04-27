В Саратовской области пьяный водитель напал на полицейских в служебном авто

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-27T10:00:06+03:00

Его задержали после гонки по улицам

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В Советском районе Саратовской области вынесен приговор Николаю Русяеву. Его признали виновным в пьяном вождении автомобиля и нападении на полицейского.

- При этом мужчина уже имел судимость за управление автомобиля в нетрезвом виде, – пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР.

19 января 2019 года Русяев ездил по селу Золотая Степь, будучи нетрезвым. Когда инспектор ГИБДД попытался его остановить, он скрылся. На одной из улиц мужчина бросил автомобиль, чтобы оторваться от преследования пешком, но был задержан.

Во время составления протокола в автомобиле ГИБДД Русяев начал демонстративно курить, выказывая свое пренебрежение представителю органов власти. Более того, нецензурно обругал полицейского, сделавшего ему замечание, а второго ударил локтем в левый глаз.

Приговором суда мужчину отправили в колонию строгого режима на год и два месяца. Кроме того его лишили водительских прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU