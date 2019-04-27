МЧС просит саратовцев быть аккуратнее со свечами в церкви на Пасху
Их следует держать подальше от горючих предметов
.Фото: Екатерина Семенова
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Накануне праздника Пасхи ГУ МЧС по Саратовской области дает рекомендации по безопасности в церквях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, граждан просят держать зажженные свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, рекомендуется прикрыть руки бумагой или носовым платком, чтобы горячий воск не капнул на кожу, заставив инстинктивно дернуться – это может привести к тому, что свеча упадет.
Дома свечи следует поместить в несгораемые подставки.
ИСТОЧНИК KP.RU