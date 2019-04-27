МЧС просит саратовцев быть аккуратнее со свечами в церкви на Пасху

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-27T16:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне праздника Пасхи ГУ МЧС по Саратовской области дает рекомендации по безопасности в церквях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, граждан просят держать зажженные свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, рекомендуется прикрыть руки бумагой или носовым платком, чтобы горячий воск не капнул на кожу, заставив инстинктивно дернуться – это может привести к тому, что свеча упадет.

Дома свечи следует поместить в несгораемые подставки.

ИСТОЧНИК KP.RU